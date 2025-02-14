СМИ: Темпы ввода нового жилья в России упали в конце 2024 года
В конце 2024 года ввод нового жилья рухнул на 13% впервые за последние несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Уточняется, что данные различаются по регионам. К примеру, на юге России ввод жилья в декабре снизился на 23,1%, что является рекордным показателем. На северо-западе он сократился на 22,6%, а в центральной части России — на 14,9%. При этом на Урале ввод жилья упал всего на 2,2%.
Издание также сообщает, что еще в октябре 2024 года падение было небольшим, и составляло в среднем по стране всего 2,6%. С январе по сентябрь ввод жилья демонстрировал рост.
По мнению экспертов, опрошенных газетой, тенденция связана с ожидаемым падением продажи жилья в 2025 году. Во втором полугодии 2024 года продажи также падали, сократившись в годовом выражении по числу кредитов на 73%.
Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг допустил, что сокращение строительства нового жилья в 2025 году может сказаться на ценах через пару лет, поскольку в этом случае к 2027 году может снизится число предложений по новостройкам, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru