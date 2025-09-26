Премиальное гранд-лобби появится в башнях ÁLIA ALIVE
Гранд-лобби станет частью решений аменитис в новом квартале застройки района ÁLIA на первой береговой линии Москвы-реки. Девелопер жилого проекта — компания Asterus.
Гранд-лобби площадью 200 кв. метров объединит две премиальные башни ÁLIA ALIVE высотой 39 и 42 этажа в составе четвертой очереди жилого района ÁLIA, строительство которой стартовало в прошлом году. В гранд-лобби запроектированы разнообразные функции для жизни и отдыха. Пространство будет работать на комфорт уже на входе в здание.
В пресс-службе Asterus рассказали, что резидентам предложат набор аменитис премиального уровня – все они будут доступны в пределах теплого контура, без выхода на улицу. В частности, предусмотрены лаунж-пространство с био-камином, переговорная и детская игровая зона с антресолью, горкой и пилоном со скалодромом. Переговорная доступна по предварительному бронированию, остальные удобства открыты для свободного пользования резидентов. Отдельные входы и сервисный лифт позволят разделить потоки жильцов и обслуживающего персонала. Каждая башня ÁLIA ALIVE также получит собственное лобби, в одном из них будет организована зона для постаматов, это позволит получать доставки без привязки ко времени — для этого не обязательно находиться дома.
Дизайн помещения гранд-лобби решен в песочно-бежевой гамме с использованием материалов отделки и мебели с различными текстурами. Входную зону сформирует минималистичная дугообразная стойка ресепшн, дополненная акцентным матовым зеркалом. За стойкой разместиться стеллаж с отделкой под светлое дерево и декоративным наполнением, который зонирует основное помещение от детского игрового пространства. Металлические вкрапления, аккуратно вплетенные в интерьер, в солнечные дни будут создавать сложную игру света и задавать архитектурный ритм, созвучный фасадам зданий, а био-камин в лаунж-зоне создаст ощущение уюта.
Гранд-лобби станет частью премиального сервиса и отражением подхода девелопера к созданию среды, адаптированной под ежедневные потребности резидентов. Автор интерьерного проекта — бюро Pergaev.
Четвертая очередь района объединяет премиальные башни ÁLIA ALIVE и 4 корпуса бизнес-класса переменной этажности, всего — на 1390 квартир. Сдача объекта планируется на 2028 год.
ÁLIA — жилой район, спроектированный в урбанистической концепции WORK.LIVE.PLAY.LEARN. Общая площадь застройки – 1,3 млн кв. метров. В рамках проекта девелопером уже сдано в эксплуатацию 532,6 тыс. кв. метров жилой, социальной и коммерческой недвижимости.
