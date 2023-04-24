Правительство предложило вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты

На сегодняшний день НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения. Правительство предложило добавить в этот список апартаменты. Нулевой НДС, согласно поправкам, не должен применяться при выполнении проводимых при создании сооружений данного типа.

Российские власти также планируют снизить налог на доходы от сдачи апартаментов в аренду - до 4%. На сегодняшний день он составляет 6%.

