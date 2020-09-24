Правительство хочет продлить программу льготной ипотеки

По словам Хуснуллина, благодаря программе многие граждане смогли приобрести жилье, в результате в отрасль было привлечено 500 миллиардов рублей.

Окончательно решение о продлении программы будет принято к ноябрю.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке в России продолжат снижаться, если Центральный банк РФ будет держать курс на снижение ключевой ставки, передает Ura.ru.

Сейчас покупать жильё в новостройках невыгодно даже со льготной ипотекой, заявил в эфире НСН вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян. По его словам, застройщики по многим объектам подняли цену.

