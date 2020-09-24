Правительство хочет продлить программу льготной ипотеки

Правительство намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марата Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса заработала в апреле. Она действует для займов, выданных до 1 ноября 2020 года.

Россиянам посоветовали не спешить с покупкой жилья в дорожающих новостройках

По словам Хуснуллина, благодаря программе многие граждане смогли приобрести жилье, в результате в отрасль было привлечено 500 миллиардов рублей.

Окончательно решение о продлении программы будет принято к ноябрю.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке в России продолжат снижаться, если Центральный банк РФ будет держать курс на снижение ключевой ставки, передает Ura.ru.

Сейчас покупать жильё в новостройках невыгодно даже со льготной ипотекой, заявил в эфире НСН вице-президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян. По его словам, застройщики по многим объектам подняли цену.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ипотека
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