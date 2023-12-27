Подземный пешеходный переход появился на северном направлении МСД

Строители закончили возведение подземного пешеходного перехода близ Сочинской улицы, на участке северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Лухмановская до трассы М-12. Об этом заявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять особое внимание безопасности пешеходов на улицах Москвы, в том числе посредством строительства внеуличных пешеходных переходов. Руководитель департамента добавил, что сданный в эксплуатацию объект находится в непосредственной близости от остановки общественного транспорта и промзоны «Руднево».

Загрутдинов напомнил, что переход строился в рамках реализации масштабного проекта — участка на северном направлении МСД, который был торжественно открыт с участием Собянина в сентябре 2023 года.

Северное направление МСД соединило между собой восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань» (строящийся дублер трассы М-7 «Волга»).

