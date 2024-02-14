Почти сто домов по реновации строят и проектируют на востоке Москвы
На сегодняшний день в Восточном административном округе столицы проектируются и строятся 95 жилых домов по реновации, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, строители уже приступили к возведению 53 многоэтажных домов, на стадии проекта находятся 42 дома.
«Всего с момента старта программы в округе ввели в эксплуатацию 41 дом на примерно 11 500 квартир. В округе уже передали под переселение 32 дома, в новые квартиры переехали более семи тысяч жителей», - отметил руководитель столичного Депстроя.
Он также сообщил, что на востоке Москвы снесли 42 старых дома с момента запуска программы реновации. Их демонтировали с помощью технологии «умного» сноса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru