По реновации строят и проектируют 17 жилых домов в центре Москвы

На территории Центрального административного округа (ЦАО) для переселения по программе реновации проектируют и строят 17 жилых домов, в которых порядка трех тысяч квартир. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что возводят четыре дома, проектируют – еще 13 новостроек. Первые этажи домов будут нежилыми. Там расположатся, в частности, вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться кафе, магазины, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Так, с момента старта программы реновации в ЦАО ввели в эксплуатацию и передали для переселения пять домов на 2370 квартир, это обеспечило вовлечение в переселение 4812 человек. До конца 2023 года в округе будет передана для переселения еще одна новостройка на 166 квартир на Русаковской улице. Всего в ЦАО новые квартиры по реновации получат жители 110 домов.

