По программе реновации в Москве снесли 192 дома в 2023 году

В рамках программы реновации в 2023 году в Москве было снесено 192 ветхих здания (всего за время действия программы — 325 домов). Лидером по этому показателю в текущем году стал ЮВАО (31 дом), на втором месте — САО (28 строений). Среди районов лидируют Фили-Давыдково (11 домов) и Бескудниковский (10 домов). Это практически вчетверо больше, чем в 2022 году (порядка 50 домов). Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что при сносе всех домов использовалась технология «умного» сноса, ставшая стандартом для столичной программы реновации. Ее основные принципы — безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Также при «умном сносе» пытаются максимально сохранить растущие поблизости деревья. Их закрывают специальными коробами для защиты от повреждений.

