Первый искусственный остров построят в Сочи
Новый искусственный остров появится в Сочи. Его создание обсудили на форуме по недвижимости MALLPIC 5.0.
Предполагаемая площадь объекта составит 48 га, на нем появится 1,5 миллиона квадратных метров новой функциональной недвижимости — объектов отдыха и развлечений, а также современных гостиниц. Также на острове, который смогут каждый год посещать 20 млн человек, будут оборудованы парковые зоны.
По словам учредителя и управляющего директора «Корпорации Остров Первый» Булата Шакирова, это на 100% российский проект. Здесь построят квартал небоскребов, малоэтажные таунхаусы, а также большой выставочный, развлекательный, спортивный и торговый комплекс.
При этом на остров не будут пускать автотранспорт. Вместе с тем на берегу материка построят большой транспортно-пересадочный узел, а по построенному мосту между материком и островом будут курсировать электрические автобусы и электромобили.
«Для нас очень важно, чтобы эти 48 га были городом будущего, в котором вы занимаетесь спортом, яхтингом, гуляете, бегаете, работаете, и по поверхности острова не предполагается никакого движения транспорта», — подчеркнул Шакиров.
Он также отметил, что сейчас на острове не продается никакой недвижимости, а апартаменты забронировать невозможно, и призвал не верить фейковым объявлениям. Продажи на объекте откроют лишь после полного окончания строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru