Первые жилые корпуса по реновации в районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию
Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, корпуса располагаются на улице Академика Скрябина, владение 3/1. Загрутдинов отметил, что в новостройках размещены 14 квартир для маломобильных жильцов: две однокомнатные, девять двухкомнатных и три трехкомнатные. В таких квартирах была увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника, указал он.
Так, односекционные здания построили по индивидуальному проекту. Фасады зданий были выполнены в разных оттенках коричневого и бежевого цветов, а также облицованы керамическим кирпичом. Кроме того, на фасадах установили металлические корзины под кондиционеры. Лестничные площадки и лифтовые холлы также адаптировали для маломобильных людей. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли. Также отмечается, что первые этажи сделали нежилыми.
Таким образом, всего в корпусах 902 квартиры: 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных. Подчеркивается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением столичного правительства.
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