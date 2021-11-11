Первые 500 квартир поступили в продажу в новом квартале ЖК «Остров»

Уникальный двор станет изюминкой пятого квартала жилого комплекса «Остров» в южной части Мнёвниковской поймы. Донстрой уже вывел там в продажу 500 квартир. Ландшафт «заповедника» составят луга, зеленые поляны и холмы, сосны, липы, клены и черемуха, а также два прогулочных моста.

Пятый квартал «Острова» состоит из восьми корпусов на 1193 квартиры. Дома переменной этажности отличает архитектурная концепция в стиле «белого города»: динамичные линии фасадов сочетаются со светлыми тонами и зеркальными элементами облицовки. Рядом расположена станция метро «Терехово».

На выбор покупателя представлены 1,2,3,4-комнатные квартиры и студии площадью от 27 до 144 кв. м. стоимостью от 13,3 млн рублей. Окно в ванной, мастер-спальни, угловое остекление, возможность установить камин определяют уникальные форматы жилья. Виды из окон открываются как на Москворецкий парк, так и на Центральный парк «Острова», концепцию которого сейчас разрабатывает девелопер.

В домах появятся общественные пространства, которые будут доступны только жителям: террасы на крышах, детский клуб, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и хамамом, дополнительный фитнес-рум. В пятом квартале будет действовать двухуровневый подземный паркинг, где также расположены отдельные зоны хранения велосипедов, кладовые помещения, автомойка. Премиальные лифты европейской сборки поднимут жителей на свой этаж прямо из паркинга.