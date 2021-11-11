Первые 500 квартир поступили в продажу в новом квартале ЖК «Остров»
Уникальный двор станет изюминкой пятого квартала жилого комплекса «Остров» в южной части Мнёвниковской поймы. Донстрой уже вывел там в продажу 500 квартир. Ландшафт «заповедника» составят луга, зеленые поляны и холмы, сосны, липы, клены и черемуха, а также два прогулочных моста.
Пятый квартал «Острова» состоит из восьми корпусов на 1193 квартиры. Дома переменной этажности отличает архитектурная концепция в стиле «белого города»: динамичные линии фасадов сочетаются со светлыми тонами и зеркальными элементами облицовки. Рядом расположена станция метро «Терехово».
На выбор покупателя представлены 1,2,3,4-комнатные квартиры и студии площадью от 27 до 144 кв. м. стоимостью от 13,3 млн рублей. Окно в ванной, мастер-спальни, угловое остекление, возможность установить камин определяют уникальные форматы жилья. Виды из окон открываются как на Москворецкий парк, так и на Центральный парк «Острова», концепцию которого сейчас разрабатывает девелопер.
В домах появятся общественные пространства, которые будут доступны только жителям: террасы на крышах, детский клуб, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и хамамом, дополнительный фитнес-рум. В пятом квартале будет действовать двухуровневый подземный паркинг, где также расположены отдельные зоны хранения велосипедов, кладовые помещения, автомойка. Премиальные лифты европейской сборки поднимут жителей на свой этаж прямо из паркинга.
Безопасность и комфорт проживания обеспечат круглосуточные консьерж-сервис, единое видеонаблюдение, домофонная видеосвязь, автоматизированный доступ на территорию.
«Остров» – это проект с совершенно новой моделью городской жизни, дизайн-код которого разработан звездным британским архитектурным бюро LDA Design. Общая площадь жилого комплекса – 40,4 га. В проекте сделан акцент на самодостаточную инфраструктуру, включающую в себя три крупных социальных кластера со школами и детскими садами. Там впервые в Москве появятся специальные маршруты для детей и пожилых.
Рядом с жилыми домами предусмотрено строительство большого количества спортивных объектов. Комплекс со всех сторон окружен Москвой-рекой и природными парками - «Филевский», «Суворовский», «Крылатские холмы». В 10 минутах езды расположен деловой центр «Москва-Сити», в 15 минутах – Садовое кольцо. «Остров» станет первым жилым проектом с сетями 5G в России.
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