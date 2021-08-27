Названы самые продаваемые проекты бизнес-класса в Москве

Аналитики фиксируют стабильный интерес покупателей к недвижимости в Москве. За 7 месяцев 2021 года в объектах компании «Донстрой» было куплено 3293 квартиры, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Жилые комплексы «Остров» и «Символ» стали самыми продаваемыми проектами бизнес-класса в Москве. «Символ» на Золоторожском валу лидирует по продажам в сегменте бизнес-класса: по итогам 7 месяцев 2021 г. здесь было продано 1444 квартиры. На втором месте по спросу - жилой комплекс «Остров» в Мнёвниковской пойме, где с начала старта продаж – с февраля 2021 - продана 1131 квартира. В жилом комплексе «Символ» продано в 3 раза больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую популярность среди покупателей проект завоевал благодаря разнообразию предложения, оригинальности бионической архитектуры, собственному парку «Зеленая река» с креативными детскими площадками и ландшафтным дизайном от архитектурного бюро ATRIUM. Также покупатели высоко ценят многообразную инфраструктуру, в частности, сейчас здесь строится школа на 1225 учащихся, которая войдет в состав ГБОУ «Бауманская инженерная школа № 1580» и детский сад на 330 мест. В июле «Символ» стал четвертым по объемам спроса: было заключено 110 ДДУ.



Продажи проекта «Остров» стартовали в начале 2021 года. Все это время объект пользуется повышенным спросом и регулярно входит в число самых продаваемых жилых комплексов бизнес-класса. Например, в июле «Остров» возглавил рейтинг самых популярных объектов бизнес-класса Москвы: здесь было заключено 190 ДДУ. Высокий уровень спроса обусловлен нестандартной для Москвы концепцией, где все – от технологий до инфраструктуры – подстраивается под человека, внедряются инновационные инженерные, экологичные, транспортные и навигационные решения, создается разнообразие мест для отдыха и занятий спортом: от яхтинга и вейкборда до классического пляжного отдыха.

Проект отличает самодостаточная инфраструктура, включающая 3 крупных социальных кластера со школами и детскими садами. В настоящий момент в активных продажах находятся второй, третий и четвертый кварталы. Первый квартал «Острова», в котором продажи стартовали в феврале 2021 г., почти полностью распродан. С учетом продаж в третьем премиальном квартале проекта в июле в «Острове» было заключено 205 сделок.

