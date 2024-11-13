Пермь, Самара, Воронеж и Уфа стали лидерами по доступности квартир в октябре

Так, в Перми и Самаре можно купить студию в среднем за 3,6 миллиона рублей, в Уфе - за 3,9 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в Перми обойдется в порядка 4,6 миллиона рублей, в Самаре и Воронеже - в 4,9 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира в Красноярске в среднем стоит 7,3 миллиона рублей, в Самар - 7,4 миллиона рублей. Трехкомнатная квартира в Перми обойдется в 8,6 миллиона рублей, в Воронеже - 8,7 миллиона рублей.

Топ регионов с самыми дорогими квартирами возглавила Москва. В столице за студию придется отдать 8,8 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в Москве в среднем стоит 14,8 миллиона рублей, двухкомнатная - 19,6 миллиона рублей, трехкомнатная - 28.1 миллиона рублей. На втором месте среди регионов-лидеров по цене ан жилье разместился Санкт-Петербург. В северной столице студия стоит в среднем 6 миллионов рублей, «однушка» - 9,8 миллиона рублей, «двушка» - 18,5 миллиона рублей, «трешка» - 23,5 миллиона рублей. Топ-3 регионов по цене на жилье замыкает Казань: студия обойдется в 8,4 миллиона рублей, «однушка» - в 9,4 миллиона рублей, «двушка» - в 12,2 миллиона рублей, а «трешка» - в 16 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что объем выдач дальневосточной ипотеки за 10 месяцев текущего года составил 190 миллиардов рублей, напоминает РЕН ТВ.

