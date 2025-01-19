Овчинский: Новую стартовую площадку по программе реновации подобрали в ЮАО

В рамках программы реновации подобрали новую стартовую площадку на юге Москвы (Булатниковский проезд, район Бирюлево Западное). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь квартир составит свыше 12 тысяч «квадратов», ключи от них получат примерно 400 горожан. На нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

В районе Бирюлево Западное под программу реновации попадают 15 ветхих домов, в них проживают порядка 2 500 москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил девять новых площадок в пяти московских районах в программу реновации. Он также поручил вдвое нарастить темпы программы реновации.

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ФОТО: Пресс-служба ДИПП

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