Овчинский: Новую стартовую площадку по программе реновации подобрали в ЮАО
В рамках программы реновации подобрали новую стартовую площадку на юге Москвы (Булатниковский проезд, район Бирюлево Западное). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Общая площадь квартир составит свыше 12 тысяч «квадратов», ключи от них получат примерно 400 горожан. На нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
В районе Бирюлево Западное под программу реновации попадают 15 ветхих домов, в них проживают порядка 2 500 москвичей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил девять новых площадок в пяти московских районах в программу реновации. Он также поручил вдвое нарастить темпы программы реновации.
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