Овчинский: Эксперты провели градостроительный анализ 234 участков в 2024 году

В Единый контактный центр столичного Комплекса градостроительной политики и строительства застройщики 234 раза обратились с просьбой провести анализ земельных участков в 2024 году. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Градостроительный анализ представляет собой комплексную проработку, позволяющую определить градостроительный потенциал и помогающую принять решение о строительстве.

По словам Овчинского, во время мероприятия эксперты выясняют, какие предельные параметры строительства и виды разрешенного пользователя установлены для земельного участка, уточняют, расположен ли он на территории зон с особыми условиями использования территории, а также утверждены ли проекты межевания и планировки. С момента появления услуги в марте 2022 года за ней обращались 469 застройщиков.

Чтобы получить градостроительный анализ, нужно предоставить экспертам действующий адрес электронной почты, указать планируемое использование участка и сообщить его кадастровый номер. В течение пяти рабочих дней застройщик получит готовый документ.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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