Овчинский: Дом по программе реновации построят в Преображенском районе Москвы
В Преображенском районе Москвы построят новый дом по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«На территории площадью 0,44 гектара планируется возведение жилого дома предельной площадью 17,8 тысячи квадратных метров, из них 1,5 тысячи отведены под нежилое использование», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Проект включает также благоустройство придомовой территории и создание площадок для детей.
Рядом с новостройкой находятся школы и детские сады, медицинские организации, спортивные площадки, магазины и прочие социальные объекты.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Савеловском районе передали под заселение первый дом по реновации.
Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее проведения вдвое.
