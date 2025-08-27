Открытие новой ветки метро может увеличить стоимость жилья на 30% в Можайском районе

Новый транспортный узел в Можайском районе (ЗАО) может поспособствовать росту на 30% стоимости недвижимости в этом направлении, считают эксперты рынка недвижимости.

По словам директора, руководителя направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой, ближе всех к будущей станции метро, строительство которой обсуждается с 2011 года, окажутся жилые комплексы бизнес-класса девелопера MR SET и VEER на Верейской улице. Ломтева отметила, что только анонсирование новых станций уже увеличивает стоимость жилья на 5-10%.

Новая ветка метро до Сколково улучшит транспортную доступность для нескольких десятков тысяч горожан. А благодаря тому, что новая линия будет соединяться с Филевской, можно будет быстро и с комфортом добраться до центра Москвы.

Помимо логистики, убеждена эксперт, расширение метро существенно увеличит инвестиционную привлекательность проектов.

