От макарон до стройматериалов: Эксперт оценил повышение ставки ЦБ

«Математически верным» считает решение Центробанка повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта до 7,5% годовых директор по продажам жилой недвижимости AFI Development Федор Ушаков. Он не исключил дальнейшего роста ставки после ноябрьских нерабочих дней, объявленных в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По словам эксперта, повышение ставки снизит наметившийся рост продаж, характерный для предновогоднего рынка недвижимости, но не сможет его остановить.

«Уже после выходных можно ожидать повышения ставок в банковском секторе, поэтому ближайшие 2-3 дня – лучшее время для подписания договоров по действующим условиям. Резкого падения продаж не произойдет, но клиенты, обладающие вкладами на первоначальный взнос по ипотеке, возможно, решат взять паузу ввиду грядущего повышения ставок по банковским вкладам. В итоге больше всего потенциальных клиентов потеряют застройщики стандарт - и комфорт-класса, а также – региональные рынки», - отметил Ушаков.

Он обратил внимание на то, что отсутствие «котлованных цен» в недвижимости уже привело к росту клиентов с вкладами в несколько миллионов рублей на рынке ценных бумаг. Повышение ставок также может привести к росту числа непрофессиональных инвесторов, которые рассматривают альтернативные недвижимости варианты вложения средств.

При этом спрос на коммерческие помещения на первых этажах современных жилых комплексов, напротив, может увеличиться:

«Инвестиционная привлекательность таких объектов вырастет среди клиентов, ориентированных на сдачу помещений в аренду продуктовым магазинам, аптечным сетям и другим сервисам, не подверженным ограничительным мерам в период локдаунов».

Директор по продажам жилой недвижимости AFI Development также призвал не забывать, что за повышением ставки можно ожидать роста цен на продукты, услуги и сервисы.

«Вырастут в цене не только макароны, но и строительные материалы, что может послужить причиной уже нового повышения ставки Центробанка после нерабочих дней. А впереди мир ожидает еще и очень холодную зиму с ростом цен на энергоносители. Поэтому приобретение недвижимости сегодня — это базисный вклад в ближайшую перспективу», - заключил эксперт.

