Около 580 тысяч квадратных метров жилья строится по программе реновации в ЮЗАО

На сегодняшний день около 580 тысяч квадратных метров жилья проектируют и строят на месте снесенных домов по программе реновации на Юго-Западе Москвы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время обеспечено расселение 72 таких зданий, из которых полностью отселено 21, еще 30 – после расселения снесены», - отметил он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что сегодня на таких площадках проектируют и возводят 27 новостроек. При этом их площади будет достаточно для переселения более 20 тысяч москвичей.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, столичная программа реновации создает дополнительные возможности для развития города. По его словам, на месте устаревших домов появляется новое комфортное жилье со всем необходимым сервисом.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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