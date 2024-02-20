Объявлен старт продаж квартир в ЖК «ФоРест»
ФСК Регион начала продажу квартир в первом корпусе ЖК «ФоРест», который расположен в Зеленодольском районе Татарстана, говорится в сообщении пресс-службы строительной компании.
В корпусе запроектировано 135 помещений с отделкой White Box. Покупателям доступна функция отказа от нее при покупке. Площадь студий, одно-, двух- и трехкомнатных квартир варьируется от 26 до 85 квадратных метров.
ЖК «ФоРест» реализован в формате «город за городом» со всеми удобствами городского жилья, но при этом – в окружении леса и реки.
«"Форест" - жилой комплекс для тех, кто хочет находиться на природе и заниматься спортом рядом с домом, иметь возможность зайти в квартиру с улицы, позагорать на крыше или сделать барбекю, жить как на даче, но с городским комфортом. Это жилье для тех, кто хочет получить все и сразу», - сказал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.
У застройщика в планах построить детский сад, собственный SPA-центр, детские площадки и площадки для прогулок с питомцами, велодорожки и зоны для отдыха. Территория будет открыта только для жильцов, что обеспечит резидентам дополнительную безопасность.
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