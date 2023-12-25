Объемы ввода недвижимости в Москве превысили плановые показатели года
Несмотря на экономические санкции, Москва демонстрирует уверенный рост, заявили эксперты в рамках конференции «Строительная отрасль Москвы: итоги 2023 и планы 2024».
«Несмотря на то, что ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в России, все вопросы, связанные с отдельными видами импортозависимой продукции, оперативно решаются», - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Примером успешного развития на рынке недвижимости стал опыт «Управления Экспериментальной Застройки микрорайонов» (АО "СЗ "УЭЗ"). По словам генерального директора компании Павла Дудулина, в 2023 году предприятие провело большую работу в сегменте жилищного строительства.
«Демонстрируем стабильный̆ прогресс в области комплексной̆ застройки территорий: возводим жилые комплексы разного уровня комфортности, строим школы и сады, развиваем городские вокзалы», - добавил он.
Как сообщил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, внедрение современных промышленных технологий год от года позволяет сократить сроки строительства объектов в столице. Он также акцентировал внимание на том, что главным драйвером продвижения жилой недвижимости остается ипотека.
«В прошлом году 70% сделок в первичном сегменте приходилось на продажу с помощью субсидированной ипотеки», - сообщил Преображенский.
В свою очередь первый заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ» Игорь Егоров акцентировал внимание на том, что в течение следующих лет разительное влияние на рынок недвижимости окажет реновация.
«Она дает возможность опробовать новые форматы общественных пространств, осуществлять комплексный подход к планировке территорий», – пояснил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Аэропорт Симферополя будет закрыт до конца СВО
- Объявлен шорт-лист кинопремии «Золотой орёл»
- В Феодосии открыли первый офис Сбербанка для розничных клиентов
- Решетников: Прирост внутреннего турпотока составил 19% за десять месяцев
- СМИ: Водительские права, истекающие в 2024-2025 годах, не продлят автоматически
- Глава ЦБ Набиуллина прокомментировала присуждение ей статуса «разрушитель года»
- Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР
- Маск: экономическая база позволяет успешно вести войны
- Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
- Посол РФ встречается с президентом Сербии на фоне прошедших беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru