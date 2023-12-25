Объемы ввода недвижимости в Москве превысили плановые показатели года

Несмотря на экономические санкции, Москва демонстрирует уверенный рост, заявили эксперты в рамках конференции «Строительная отрасль Москвы: итоги 2023 и планы 2024».

«Несмотря на то, что ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в России, все вопросы, связанные с отдельными видами импортозависимой продукции, оперативно решаются», - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Примером успешного развития на рынке недвижимости стал опыт «Управления Экспериментальной Застройки микрорайонов» (АО "СЗ "УЭЗ"). По словам генерального директора компании Павла Дудулина, в 2023 году предприятие провело большую работу в сегменте жилищного строительства.

«Демонстрируем стабильный̆ прогресс в области комплексной̆ застройки территорий: возводим жилые комплексы разного уровня комфортности, строим школы и сады, развиваем городские вокзалы», - добавил он.



Как сообщил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, внедрение современных промышленных технологий год от года позволяет сократить сроки строительства объектов в столице. Он также акцентировал внимание на том, что главным драйвером продвижения жилой недвижимости остается ипотека.

«В прошлом году 70% сделок в первичном сегменте приходилось на продажу с помощью субсидированной ипотеки», - сообщил Преображенский.

В свою очередь первый заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ» Игорь Егоров акцентировал внимание на том, что в течение следующих лет разительное влияние на рынок недвижимости окажет реновация.

«Она дает возможность опробовать новые форматы общественных пространств, осуществлять комплексный подход к планировке территорий», – пояснил он.