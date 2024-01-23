Новым дом на месте снесенных пятиэтажек построят на западе Москвы в 2025 году

Односекционную новостройку возведут в рамках программы реновации на Заречной улице (район Филевский Парк, ЗАО) в 2025 году. Новый дом появится на месте двух снесенных пятиэтажек. Сейчас строители устанавливают монолитные конструкции подземной части дома. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом с одноуровневым подземным паркингом построят по индивидуальному проекту. Во всех 156 квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже могут открыться кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, аптеки, детские секции и кружки. В вестибюле жилой части проектом предусмотрены колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Все три лифта оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Новый дом оснастят системами видеонаблюдения, охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Кроме того, строители благоустроят придомовую территорию.

