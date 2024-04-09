Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы
Жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой построят в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, комплексная жилая застройка займет территорию в 5,7 гектара. На ней планируется возвести 162,4 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 135 тысяч «квадратов» жилья.
Предполагается строительство четырех корпусов на улице Академика Скрябина, вблизи с пересечением с Волгоградским проспектом. Вместе с возведением жилой застройки предполагается строительство социальной и коммерческой инфраструктуры, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Речь о детском саде и офисных помещениях.
Реализация всего проекта рассчитана до 2028 года.
Ранее сообщалось, что новые дома в рамках программы реновации появятся на улице Юных Ленинцев (район Кузьминки, ЮВАО) в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru