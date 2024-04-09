Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы

Жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой построят в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, комплексная жилая застройка займет территорию в 5,7 гектара. На ней планируется возвести 162,4 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 135 тысяч «квадратов» жилья.