Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы

Жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой построят в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, комплексная жилая застройка займет территорию в 5,7 гектара. На ней планируется возвести 162,4 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 135 тысяч «квадратов» жилья.

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Предполагается строительство четырех корпусов на улице Академика Скрябина, вблизи с пересечением с Волгоградским проспектом. Вместе с возведением жилой застройки предполагается строительство социальной и коммерческой инфраструктуры, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Речь о детском саде и офисных помещениях.

Реализация всего проекта рассчитана до 2028 года.

Ранее сообщалось, что новые дома в рамках программы реновации появятся на улице Юных Ленинцев (район Кузьминки, ЮВАО) в 2025 году.


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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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