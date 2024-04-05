Новые дома по программе реновации появятся в столичном районе Кузьминки
Новые дома в рамках программы реновации появятся на улице Юных Ленинцев (район Кузьминки, ЮВАО) в 2025 году. Сейчас на объектах ведется устройство шпунтового ограждения. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В одном из домов будет 192 квартиры, еще в двух корпусах переменной этажности — 425 квартир. Во всех квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации. Во всех зданиях предусмотрены подземные паркинги, на фасадах разместятся металлические корзины, а входные группы украсят витражами.
На нежилых первых этажах будут находиться вестибюль жилой части, лифтовый холл, почтовые ящики, технически помещения и комната для инвентаря. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Новые дома оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.
Пол вестибюлей и лифтовых холлов, а также вход в дома будут расположены на одном уровне с поверхностью земли для удобства жильцов с детьми и маломобильных москвичей, а шероховатая плитка защитит от скольжения. Также строители благоустроят и озеленят придомовые территории.
По мнению московского мэра Сергея Собянина, Кузьминки — неформальная столица реновации. Здесь планируется расселить рекордные 287 домов, а в новые дома переселятся свыше 64 тысяч человек. На 19 площадках построено уже 14 жилых комплексов, добавил Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru