Новый Ледовый дворец появится на юго-западе Москвы в 2024 году
Новый Ледовый дворец появится на пересечении Новоясеневского проспекта с Ясногорской и Тарусской улицами в районе Ясенево (ЮЗАО) в следующем году. Его пропускная способность составит 400 человек в смену, а трибуны спортивного сооружения смогут вместить 500 болельщиков. За день новый объект сможет принять около 4500 человек. Об этом сообщил в ходе пресс-тура глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас Ледовый дворец готов почти на 90%. Его строительство ведется ускоренными темпами, а ключевые строительно-монтажные работы планируется выполнить к концу 2023 года.
Данный спортивный объект не имеет аналогов, поскольку при его проектировании специалисты рассчитали математическую модель распределения потоков воздуха. Это позволило обеспечить комфортные условия как для болельщиков, так и для спортсменов. Температура надо льдом для хоккеистов и фигуристов будет неодинаковой (чуть прохладнее для хоккеистов), а для зрителей в зоне ледовой арены будет поддерживаться температура +22 градуса.
Строящийся объект обладает высокой степенью инсоляции. Масштабное витражное остекление будет поддерживать высокую проводимость солнечного света. Это позволит легче воспринимать повышенные физические нагрузки.
Ожидается, что площадь четырехэтажного спортивного сооружения составит порядка 20,7 тысячи «квадратов». Ледовый дворец будет открыт для всех желающих в свободное от тренировок время.
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