Новый лечебный комплекс имени Логинова готов на 95 процентов
В новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова завершен монтаж тяжелого медицинского оборудования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Специалисты уже завершили механический монтаж тяжелого медицинского оборудования, в том числе монтаж оборудования ангиографической операционной», - сказал Загрутдинов.
Ведутся пусконаладочные работы системы вытяжной вентиляции.
Новый комплекс сможет одновременно принимать 570 пациентов, в том числе 422 койки предназначены для круглосуточного пребывания. В реанимации откроют 38 коек, еще 20 мест будет отдано под кратковременное пребывание, 60 – под дневной стационар, 30 – под дневной химиотерапевтический стационар. Действующий стационар будет соединен с новым зданием крытыми переходами.
Загрутдинов отметил, что онкологические пациенты смогут в одном месте проходить диагностику, лечение и реабилитацию. Также здесь будут проводить лучевую терапию, которая раньше не выполнялась.
Новый лечебный корпус оснастят современными томографами, МРТ-аппаратами, рентген-комплексами, оборудованием для проведения позитронно-эмиссионной КТ. Всего закупят больше сорока тысяч единиц медоборудования.
Особое внимание уделено условиям пребывания пациентов и работы персонала. В палатах установят современные кровати, кнопки вызова медпресонала, кондиционеры, душ и санузлы. Также здесь будет расположены комнаты для бесед с врачами и зоны ожидания.
Стоит отметить, что МКНЦ имени Логинова станет уникальным, не имеющим аналогов в России по количеству и виду оказываемых медицинских услуг онкобольным.
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