Трамп допустил силовой разгон протестов в день юбилея ВС США
Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового разгона протестных акций, если они пройдут во время запланированного военного парада в Вашингтоне, приуроченного к 250-летию американской армии.
Обращаясь к журналистам в Белом доме, Трамп предупредил, что протестующие «столкнутся с очень большой силой» и обвинил протестующих в ненависти к Соединенным Штатам.
Военный парад намечен на 14 июня — в этот день президенту исполнится 79 лет. Мероприятие может стать одним из крупнейших за последние годы с участием армии на улицах столицы.
7 июня в Лос-Анджелесе начались массовые демонстрации после рейда иммиграционной и таможенной службы (ICE), направленного на выявление нелегальных мигрантов. Протесты усилились после сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru