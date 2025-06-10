Трамп допустил силовой разгон протестов в день юбилея ВС США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность силового разгона протестных акций, если они пройдут во время запланированного военного парада в Вашингтоне, приуроченного к 250-летию американской армии.

Обращаясь к журналистам в Белом доме, Трамп предупредил, что протестующие «столкнутся с очень большой силой» и обвинил протестующих в ненависти к Соединенным Штатам.