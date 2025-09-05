Новый квартал с фонтанами и скалодромом возведут в Москве в Мнёвниковской пойме
Шесть корпусов переменной этажности возведут в Москве в Мнёвниковской пойме. Они будут находиться на первой линии у реки рядом с причалом речного транспорта. Компания «Донстрой» получила разрешение на строительство второй очереди двенадцатого квартала своего флагманского проекта «Остров» общей площадью более 116,1 тыс. кв. м.
Планировки варьируются от удобных двухкомнатных квартир в 101 кв. м до элитных пентхаусов в 410 кв. м, среди которых есть и редкие форматы: с террасами, мастер-спальнями и окнами в ванных, а также возможностью установить камин. В двухуровневом подземном паркинге на 388 машино-мест разместятся также кладовые, колясочные помещения и велопарковки.
В лобби предусмотрены пространства для комфортного отдыха и решения ежедневных задач: детский клуб, коворкинг, фитнес- и бьюти-рум, клуб настольных и компьютерных игр, студия записи подкастов, репетиторская и переговорная комнаты, а также гостиная-кинотеатр.
На дворовой территории появятся водные террасы с водопадом, фонтаны и амфитеатр, прогулочный мост и смотровые площадки. Также в квартале запроектированы скалодром, батут, зоны для панна-футбола и паркура, концертная и съёмочная площадки. Кроме того, кровли всех корпусов превращены в общественные пространства с креативным озеленением, теневыми навесами и великолепными видами на панорамы Москвы.
«Остров 12.2» станет первым «умным» кварталом в проекте. В этой очереди реализован впечатляющий набор технологий. «Умная» инфраструктура управляет системами комфорта в квартире и общественных пространствах с учётом предпочтений жильцов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
- «Мем алкобизнеса»: Что мешает в России ввести онлайн-продажу вина
- «Союз пешеходов» призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч
- «Взрывной спрос на авторский взгляд»: Сколько стоят туры на Камчатку и Сахалин
- Центробанк снова продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- На связи Куба: Радио ROCK FM возвращает в эфир музыкальные квартирники
- Трамп заявил, что США потеряли Индию и Россию
- Песков отверг утверждения, что Россия разворачивается на восток
- В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ
- «Никто не запретит!»: В Крыму напомнили о пользе вина на фоне борьбы регионов с алкоголем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru