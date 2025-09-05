Новый квартал с фонтанами и скалодромом возведут в Москве в Мнёвниковской пойме

Шесть корпусов переменной этажности возведут в Москве в Мнёвниковской пойме. Они будут находиться на первой линии у реки рядом с причалом речного транспорта. Компания «Донстрой» получила разрешение на строительство второй очереди двенадцатого квартала своего флагманского проекта «Остров» общей площадью более 116,1 тыс. кв. м.

Планировки варьируются от удобных двухкомнатных квартир в 101 кв. м до элитных пентхаусов в 410 кв. м, среди которых есть и редкие форматы: с террасами, мастер-спальнями и окнами в ванных, а также возможностью установить камин. В двухуровневом подземном паркинге на 388 машино-мест разместятся также кладовые, колясочные помещения и велопарковки.

В лобби предусмотрены пространства для комфортного отдыха и решения ежедневных задач: детский клуб, коворкинг, фитнес- и бьюти-рум, клуб настольных и компьютерных игр, студия записи подкастов, репетиторская и переговорная комнаты, а также гостиная-кинотеатр.

На дворовой территории появятся водные террасы с водопадом, фонтаны и амфитеатр, прогулочный мост и смотровые площадки. Также в квартале запроектированы скалодром, батут, зоны для панна-футбола и паркура, концертная и съёмочная площадки. Кроме того, кровли всех корпусов превращены в общественные пространства с креативным озеленением, теневыми навесами и великолепными видами на панорамы Москвы.

«Остров 12.2» станет первым «умным» кварталом в проекте. В этой очереди реализован впечатляющий набор технологий. «Умная» инфраструктура управляет системами комфорта в квартире и общественных пространствах с учётом предпочтений жильцов.

