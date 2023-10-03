Новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана готов на 50 процентов

Комплекс зданий МГТУ им. Н.Э. Баумана — одного из старейших и крупнейших российских технических вузов — сегодня не может целиком отвечать потребностям университета. Правительство России и правительство Москвы приняло совместное решение о комплексном развитии территории вуза. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый кампус расположится совсем недалеко от действующих зданий университета, а значит, будет обеспечен эффект синергии действующих и новых подразделений вуза.

Всего строители возведут 14 корпусов и порядка 170 тысяч «квадратов» новых площадей. Сейчас уже сдано в эксплуатацию около 31 тысячи квадратных метров, это примерно одна пятая часть от общего объема строительства. Общая же готовность объекта составляет 50%, добавил Загрутдинов.

Глава департамента отметил, что до конца года планируется построить Исследовательский центр с научно-исследовательскими и административными пространствами и лабораториями. Сегодня он готов на 98%.

Загрутдинов подчеркнул, что благодаря проектно-изыскательским работам удалось грамотно поменять конфигурацию объекта, чтобы жители и гости столицы имели доступ к единственному сохранившемуся жилому дому Немецкой слободы, памятнику архитектуры рубежа XVII и XVIII веков, — Дому Анны Монс. Ранее он был закрыт от взора горожан другим зданием, указал руководитель департамента.

Также в декабре текущего года ожидается окончание реставрации Химической лаборатории Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева (Многофункционального библиотечного комплекса). Сегодня готовность объекта составляет 80%. Когда работы будут завершены, здесь расположится учебный комплекс с компьютерными классами, коворкингом, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими помещениями. Суммарная площадь объекта составит 8300 квадратных метров.

