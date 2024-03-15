Новый дом по реновации появится на Кутузовском проспекте в Москве в 2025 году

На фасадах четырехсекционного здания переменной этажности с подземным паркингом появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами. Из 200 квартир две приспособят для маломобильных москвичей — расширят коридоры и установят специальную сантехнику. Во всех жилых квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую московским стандартам реновации.

На нежилых первых этажах разместятся вестибюль жилой части, лифтовый холл, технические помещения, комната для инвентаря и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Здание оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли для удобства жильцов с детьми и маломобильных москвичей, а шероховатая плитка защитит от скольжения. Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

