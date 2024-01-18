Новый дом по реновации построили в районе Царицыно
Новый дом в рамках программы реновации построили по индивидуальному проекту на Пролетарском проспекте (район Царицыно, ЮВАО), в шаговой доступности от станции метро «Кантемировская». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Из 116 квартир односекционного дома высотой в 15-16 этажей две приспособлены для маломобильных москвичей — в них расширены коридоры и дверные проемы, а также установлена специальная сантехника. Во всех квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации.
Первый нежилой этаж отдан под общественные помещения — кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, детские секции и кружки. В вестибюле жилой части находятся колясочная, кладовая и почтовые ящики. Входные группы выполнены с «нулевой» отметки для удобства маломобильных граждан. Три современных лифта, один из которых будет спускаться на подземный паркинг, оборудовали тактильными и визуальными средствами информации и датчиками движения.
Новый дом оснащен системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.
Кроме того, строители выполнили работы по благоустройству придомовой территории.
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