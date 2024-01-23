Новый дом по реновации построили в Можайском районе Москвы

Двухсекционную новостройку возвели в рамках программы реновации на улице Горбунова (район Можайский, ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание построили по индивидуальному проекту. На фасадах медно-рыжего цвета разместили металлические короба для кондиционеров, а лоджии застеклили.

Во всех 190 квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже могут разместиться кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, детские секции и кружки. В жилой части находятся кладовая, колясочная и почтовые ящики. Современные грузопассажирские лифты оснастили тактильными и визуальными средствами информации. Кроме того, на грузовом лифте можно будет спуститься в подземный паркинг.

Новый дом оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Также строители озеленили и благоустроили придомовую территорию.

