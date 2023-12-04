Новый дом по программе реновации появится в Текстильщиках

Возведение нового дома в рамках программы реновации началось на улице Артюхиной (район Текстильщики, ЮВАО). Сейчас строители завершили устройство шпунтового ограждения и ведут разработку котлована. Односекционную новостройку с подземным паркингом сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В доме проектом предусмотрены 103 квартиры. Из них одну приспособят для маломобильных жильцов — увеличат ширину дверных проемов и коридоров, установят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже проектом предусмотрены вестибюль жилой части, лифтовый холл, почтовые ящики, технические помещения и помещения для инвентаря. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

