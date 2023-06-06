Новый дом по программе реновации появится на востоке Москвы в 2024 году
Строительство нового дома в рамках программы реновации в районе Северное Измайлово (ВАО) завершится в 2024 году. Новостройка появится по адресу: улица 9-я Парковая, владение 68/2/3, что поблизости от станции метро «Щелковская». Сейчас строится надземная часть дома. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что пятисекционной дом переменной этажности с одноуровневым подземным паркингом возведут по индивидуальному проекту. При отделке фасада применят природные материалы —керамогранит и фиброцемент, преимущественно бежевого и светло-коричневого цвета, а темно-серые металлические корзины под кондиционеры разместят в шахматном порядке.
Проектом предусмотрено 268 квартир (61 однокомнатная, 159 двухкомнатных и 48 трехкомнатных). Готовая улучшенная отделка во всех жилых помещениях полностью отвечает столичным стандартам реновации.
На нежилых первых этажах разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов. В вестибюле жилой части предусмотрены комната консьержа, колясочная, почтовые ящики и кладовая для инвентаря. Грузопассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг снабдят тактильными и визуальными средствами информации.
Кроме того, в новом доме предусмотрены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдения.
Во дворе дома появятся детская и спортивная площадки.
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