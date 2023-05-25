Новый дом по программе реновации построят на востоке Москвы в 2024 году

Новый дом в рамках программы реновации возводится в районе Восточное Измайлово (ВАО) по адресу: Измайловский бульвар, 71. Сейчас ведется установка монолитных подземных конструкций. Дом сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады восьмисекционного жилого дома переменной этажности с подземным паркингом будут вентилируемыми с отделкой под кирпич. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы облицуют витражами.

Из 525 квартир (121 однокомнатная, 313 двухкомнатных и 91 трехкомнатная) пять приспособят для маломобильных жильцов — расширят дверные проемы и коридоры и установят специальную сантехнику. Застройщик выполнит готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации, во всех квартирах.

В вестибюле жилой части будут находиться кладовая для уборочного инвентаря, колясочная и почтовые ящики. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтовый холл будут находиться на уровне поверхности земли, что создаст дополнительные удобства для людей с детскими колясками и инвалидов, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.

