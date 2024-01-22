Новый дом по программе реновации построили в ЮАО Москвы

Трехсекционную новостройку переменной этажности с подземным паркингом в рамках программы реновации возвели на Касимовской улице (район Бирюлево Восточное, ЮАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Оригинальная отделка фасада нового дома выгодно выделяет его среди окружающей застройки. Из 232 квартир шесть оборудовали для маломобильных москвичей — в них расширили дверные проемы и коридоры и установили специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнена готовая улучшенная отделка, полностью отвечающая столичным стандартам реновации.

На нежилых первых этажах расположатся общественные помещения. В вестибюле жилой части находятся колясочная, кладовая и почтовые ящики. Выполнение входных групп с «нулевой» отметки делает комфортным вход в здание для маломобильных москвичей, а лифты оборудовали датчиками движения, тактильными и визуальными средствами информации.

В новом доме предусмотрены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Также строители озеленили и благоустроили придомовую территорию.

