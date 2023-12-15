Новые требования по льготной ипотеке начнут действовать 23 декабря

В самом постановлении дата вступления в силу изменений по льготной ипотеке не указана. В таком случаях, согласно указу президента от 23.05.1996 года, новая норма начнет действовать спустя семь дней после первого официального опубликования, отмечает ТАСС.

Правительство 15 декабря постановило поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% годовых с 20% до 30%. Максимальный размер такого кредита для всех регионов, включая столицы, составит шесть миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии высказался за продление льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми, напоминает «Радиоточка НСН».

