Новостройку по реновации в столичном районе Марьина Роща заселят в сентябре

На северо-востоке столицы в районе Марьина Роща на улице Анненская, дом 6 готовится к заселению в 3 квартале года многоэтажка, возведенная по программе реновации, сообщил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка на Анненской улице – уже четвертая многоэтажка по реновации в районе, возведенная с начала старта программы в Москве. В жилом годе расположились 144 квартиры, две из которых оборудованы для маломобильных граждан. Уточняется, что автомобильная парковка расположилась на подземном уровне здания.

Загрутдинов отметил, что в каждой квартире установлены датчики дыма, а в коридорах – системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Прилегающие территории и внутренние помещения оснащены камера видеонаблюдения, а около дома - детская и спортивная площадки.

