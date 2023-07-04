Новостройку по реновации в столичном районе Марьина Роща заселят в сентябре
На северо-востоке столицы в районе Марьина Роща на улице Анненская, дом 6 готовится к заселению в 3 квартале года многоэтажка, возведенная по программе реновации, сообщил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка на Анненской улице – уже четвертая многоэтажка по реновации в районе, возведенная с начала старта программы в Москве. В жилом годе расположились 144 квартиры, две из которых оборудованы для маломобильных граждан. Уточняется, что автомобильная парковка расположилась на подземном уровне здания.
Загрутдинов отметил, что в каждой квартире установлены датчики дыма, а в коридорах – системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Прилегающие территории и внутренние помещения оснащены камера видеонаблюдения, а около дома - детская и спортивная площадки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неймара оштрафовали за создание искусственного пруда на своем участке
- В России объяснили внутренними договоренностями решение НАТО продлить полномочия Столтенберга
- Путин заявил, что взял на контроль пробки на Крымском мосту
- На Камчатке разбился истребитель МиГ-31
- Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова
- Путин поручил оценить идею направить туристов в Крым через новые территории РФ
- Глава Минтранса заявил о готовности военных помочь с ситуацией по Крымскому мосту
- Путин на совещании с правительством обсудил пробки на подъезде к Крымскому мосту
- МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки
- Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru