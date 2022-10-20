Новостройка с часами появится по программе реновации в столичном районе Марфино

Новостройка с часами на фасаде появится в столичном районе Марфино по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас по адресу Гостиничный проезд, владение 8А возводится надземная часть здания, устраиваются внутренние инженерные сети, идет кладка внутренних и наружных стен. Под крышей первой секции появятся настенные часы, которые станут, по словам Загрутдинова, «изюминкой новостройки».