Новостройка с часами появится по программе реновации в столичном районе Марфино

Новостройка с часами на фасаде появится в столичном районе Марфино по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас по адресу Гостиничный проезд, владение 8А возводится надземная часть здания, устраиваются внутренние инженерные сети, идет кладка внутренних и наружных стен. Под крышей первой секции появятся настенные часы, которые станут, по словам Загрутдинова, «изюминкой новостройки».

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Всего в доме будет три секции переменной этажности с подземной парковкой. Фасады строители облицуют искусственным камнем песочно-бежевого и кирпичного оттенков, на них установят металлические корзины под кондиционеры.

Дом рассчитан на 267 квартир (однокомнатных – 118, двухкомнатных – 55, трёхкомнатных - 94). Готовую улучшенную отделку выполнят по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж новостройки будет нежилым, его займут технические помещения. Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Обустроена и озеленена будет также придомовая территория. На ней в том числе появятся детская, спортивная, а также площадка для отдыха взрослых.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваРеновация Жилья
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