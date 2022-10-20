Новостройка с часами появится по программе реновации в столичном районе Марфино
Новостройка с часами на фасаде появится в столичном районе Марфино по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас по адресу Гостиничный проезд, владение 8А возводится надземная часть здания, устраиваются внутренние инженерные сети, идет кладка внутренних и наружных стен. Под крышей первой секции появятся настенные часы, которые станут, по словам Загрутдинова, «изюминкой новостройки».
Всего в доме будет три секции переменной этажности с подземной парковкой. Фасады строители облицуют искусственным камнем песочно-бежевого и кирпичного оттенков, на них установят металлические корзины под кондиционеры.
Дом рассчитан на 267 квартир (однокомнатных – 118, двухкомнатных – 55, трёхкомнатных - 94). Готовую улучшенную отделку выполнят по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Первый этаж новостройки будет нежилым, его займут технические помещения. Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Обустроена и озеленена будет также придомовая территория. На ней в том числе появятся детская, спортивная, а также площадка для отдыха взрослых.
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