Более 80 жилых домов построят по программе реновации на востоке Москвы

На территории Восточного административного округа Москвы для переселения по программе реновации построят 86 жилых домов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в стадии строительства сейчас находятся 38 домов, в проектировании – еще 48 новостроек.

«С начала 2022 года в округе введено 3 дома, расположенные в районах Восточный и Косино-Ухтомский. Всего в Восточном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 1062 домов общей площадью квартир более 3,6 млн кв. метров», - уточнил Загрутдинов.

В департаменте строительства Москвы отметили, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

