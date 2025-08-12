Новостройка бизнес-класса появится в московском районе Лефортово

Компания «Донстрой» получила разрешение на строительство 36 корпуса в новом квартале «Гордость» в рамках реализации проекта «Символ» в Лефортове общей площадью 80 тысяч квадратных метров.

Новый корпус переменной этажности от 17 до 27 этажей будет включать в себя 748 квартир, общая площадь которых составляет 43 тысячи квадратных метров. Также в корпусе расположится подземный двухуровневый паркинг на 305 машиномест.

Входная группа новостройки будет оборудована стойкой ресепшен, мягкой мебелью и службой консьержа. Кроме того, в лобби разместятся коворкинг, фитнес-рум, детский клуб, репетиторская комната и лаунж.

Придомовая охраняемая территория будет благоустроена: на ней оборудуют большую воркаут-зону, молодежную зону с детскими площадками и центральную площадь. Весь квартал обеспечен круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

