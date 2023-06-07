Новая взрослая поликлиника с травмпунктом откроется в Строгино в июле
В Москве начали работать 16 новых поликлиник суммарной площадью порядка 140 тысяч «квадратов» на 8340 посещений в смену за последние пять лет. Из них четыре медучреждения были сданы в 2023 году, при этом до конца года начнут функционировать еще восемь объектов на примерно 5000 посещений в смену. Об этом в ходе пресс-тура заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В частности, строится новое здание взрослой поликлиники с травмпунктом, рассчитанное на 750 посещений. Оно расположено по адресу: улица Твардовского, владение 10 (район Строгино, СЗАО).
По словам Загрутдинова, здание поликлиники готово на 98%, в эксплуатацию его введут в июле. Сейчас строители благоустраивают территорию, выполняют пуско-наладочные работы и комплектуют медучреждение технологическим оборудованием. Отмечается, что поликлинику построили в кратчайшие сроки — за рекордные 2 года.
Руководитель Департамента строительства Москвы добавил, что в 2023 году начнут строить поликлинику на 320 посещений в смену (район Крюково, ЗелАО) и стоматологическую поликлинику в Перово (ВАО). Вместе с тем к строительству поликлиники на 560 посещений в смену в Раменках (ЗАО) начнут в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru