Новая школа появится в Причальном проезде в 2024 году
Началось строительство учебного корпуса в Причальном проезде, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Школа рассчитана на 400 детей. На строительной площадке ведутся земляные работы, возводятся монолитные конструкции здания. Завершить работы планируем в 2024 году», - уточнила руководитель строительного департамента.
Здание школы будет трехэтажным с множеством различных кабинетов, в частности, ученики смогут посещать лабораторию, кабинет программирования и другие. Также в школе расположатся спортзал, гимнастический зал, библиотека, IT-полигон и большой актовый зал.
Рафик Загрутдинов напомнил, что в Пресненском районе еще одна школа возводится на средства города. Учебный корпус, строящийся на Большом Тишинском переулке, рассчитан на 300 учеников. Он станет частью состав образовательного комплекса ГБОУ «Романовская школа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru