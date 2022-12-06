Новая детско-взрослая поликлиника откроется в Свиблово
В столичном районе Свиблово завершено строительство детско-взрослой поликлиники. Сейчас там идут пуско-наладочные работы, вскоре она будет введена в эксплуатацию, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Медучреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Здание возведено в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. В нем предусмотрены отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных жителей.
Общая площадь поликлиники составляет около 11,5 тысяч квадратных метров.
В рамках проекта выполнено благоустройство и озеленение окружающей территории, установлены велопарковки и современная детская площадка.
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