Новая детско-взрослая поликлиника откроется в Свиблово

В столичном районе Свиблово завершено строительство детско-взрослой поликлиники. Сейчас там идут пуско-наладочные работы, вскоре она будет введена в эксплуатацию, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медучреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Здание возведено в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. В нем предусмотрены отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных жителей.

Общая площадь поликлиники составляет около 11,5 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта выполнено благоустройство и озеленение окружающей территории, установлены велопарковки и современная детская площадка.

