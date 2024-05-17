Президент Словакии заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него
17 мая 202404:02
Состояние главы правительства Словакии Роберта Фицо после покушения остается тяжелым, сообщил в эфире телеканала ta3 избранный президент республики Петер Пеллегрини.
Накануне он посетил Фицо в больнице. Премьер был в сознании во время транспортировки в больницу и помнит обстоятельства покушения на него, отметил Пеллегрини.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее, заявил ранее министр обороны страны Роберт Калиняк в ходе пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru