Президент Словакии заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него

Накануне он посетил Фицо в больнице. Премьер был в сознании во время транспортировки в больницу и помнит обстоятельства покушения на него, отметил Пеллегрини.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее, заявил ранее министр обороны страны Роберт Калиняк в ходе пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

