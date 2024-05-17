Президент Словакии заявил, что Фицо помнит обстоятельства покушения на него

Состояние главы правительства Словакии Роберта Фицо после покушения остается тяжелым, сообщил в эфире телеканала ta3 избранный президент республики Петер Пеллегрини.

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Накануне он посетил Фицо в больнице. Премьер был в сознании во время транспортировки в больницу и помнит обстоятельства покушения на него, отметил Пеллегрини.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее, заявил ранее министр обороны страны Роберт Калиняк в ходе пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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