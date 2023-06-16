Незаконный самострой снесли в Хамовниках

Самострой был обнаружен и демонтирован на крыше административного здания 1901 года постройки, расположенного в центре Москвы по адресу: Бутиковский переулок, дом 14, строение 5 (район Хамовники) и находящегося в границах объектов археологического наследия. Об этом заявил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«На кровле строения возведена надстройка площадью 56 квадратных метров, которая использовалась собственником как отдельная зона отдыха. Инспекторы установили, что разрешительная документация не оформлялась. Надстройка не состоит на государственном кадастровом и техническом учетах, права собственности не оформлены», – рассказал Иван Бобров.

По его словам, земля по данному адресу была предоставлена без права строительства капитальных и временных сооружений и зданий.

Отмечается, что постройка была добровольно снесена собственником.

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