Незаконное строительство пресекли в столичном районе Крюково
В районе Крюково Зеленоградского административного округа Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство, сообщил начальник ведомства, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
По его словам, площадь самостроя превышала 865 кв м, а разрешительная документация не оформлялась, объекты не ставились на технический и кадастровый учеты и не обременялись имущественными правами. Следовательно, строительство велось незаконно, а все возведенные объекты подлежали демонтажу.
«На момент обследования земельного участка по адресу: Коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 на территории складировали строительные материалы и разместили шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции», - рассказал Бобров.
На сегодняшний день самострой демонтирован, а территория расчищена от строительного мусора.
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