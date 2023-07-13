Незаконное строительство пресекли в столичном районе Крюково

В районе Крюково Зеленоградского административного округа Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство, сообщил начальник ведомства, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, площадь самостроя превышала 865 кв м, а разрешительная документация не оформлялась, объекты не ставились на технический и кадастровый учеты и не обременялись имущественными правами. Следовательно, строительство велось незаконно, а все возведенные объекты подлежали демонтажу.

«На момент обследования земельного участка по адресу: Коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 на территории складировали строительные материалы и разместили шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции», - рассказал Бобров.

На сегодняшний день самострой демонтирован, а территория расчищена от строительного мусора.

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