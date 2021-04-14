В ЖК «Символ» построят дом с двухуровневыми квартирами и террасами
Компания Донстрой приступила к строительству четырех новых домов ЖК «Символ», которые рассчитаны на 1330 семей. Общая площадь корпусов превышает 145 тысяч квадратных метров. Отмечается, что ключевой особенностью новых домов является приватность. В зданиях запроектированы невысотные секции. Одна из них рассчитана всего на 4 эксклюзивные двухуровневые квартиры с высокими потолками, панорамными окнами и собственными террасами, которые выходят на парк «Зеленая река».
Добавим, новые корпуса расположены ближе всех других строящихся домов «Символа» к центру Москвы – всего в двух километрах от Садового кольца. В новых домах запроектированы квартиры с окном в ванной, угловым панорамным остеклением и террасами. Кроме того, есть предложения с возможностью установки камина.
Жилой квартал «Символ» занимает территорию площадью около 60 гектаров. От него менее 5 километров до Кремля, полтора километра до Садового кольца, меньше километра до набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, которая разработана британскими архитектурными бюро LDA Design, UHA London и ATRIUM, предполагает создание полноценной городской среды. Сейчас в «Символе» предлагается более 500 квартир различных планировок.
Кроме того, в активной стадии строительства находится школа и детский сад. Через весь квартал проходит парк «Зеленая река», в котором обустроены детские спортивные площадки и места для отдыха на свежем воздухе.
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