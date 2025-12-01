Названа пятерка девелоперов-лидеров по темпам строительства жилья в России

Стала известна пятерка лидеров России по темпам строительства многоквартирных домов. В рейтинге, который составили аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), представлены девелоперы с объёмом ввода жилья за последние 3 года не менее 500 тысяч кв. метров.

В ТОП-5 попали ДСК из Воронежской области, которая возводит дом в среднем за 379 дней, ГК ЮгСтройИнвест из Ставропольского края с темпом строительства 571 день, ГК Страна Девелопмент из Тюменской области – 717 дней, а также ГК Гранель из Москвы – 827 дней.

В этом году в пятерку лидеров страны по темпам строительства многоквартирных домов впервые вошла девелоперская компания DOGMA. Она строит один дом в среднем за 780 дней. В портфеле компании 11 масштабных проектов, которые возводятся в Краснодарском крае, Московской области, Калуге и Омске. Общий объем текущего жилого строительства составляет 2,3 млн кв. метров.

Как подчеркнул президент компании DOGMA Денис Морозов, девелопер строит не просто жилые корпуса, а создаёт комплексную благоустроенную среду для комфортной жизни людей.

«Мы продумываем общественные пространства, обустраиваем многофункциональные зелёные дворы, размещаем на первых этажах востребованные сервисы, возводим социальные объекты — детские сады, школы и поликлиники, спортивные площадки, игровые и парковые зоны, храмы».

Согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ, федеральный девелопер DOGMA также занял лидирующую позицию по объемам жилого строительства в проектах комплексного развития территорий. За 13 лет работы компания построила 2 млн кв. метров жилья. Еще 2,6 млн кв. м находится на стадии возведения.

