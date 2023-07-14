Назван самый камерный клубный дом в столичном районе Остоженка
Самым камерным клубным домом одного из роскошнейших районов Москвы стало здание, расположенное в 150 метрах от храма Христа Спасителя.
В районе Остоженки сегодня ведется строительство всего трех домов. В одном из них, «Обыденском № 1» от Sminex-Интеко, 26 квартир, включая четыре пентхауса, три ситихауса и три виллы. В нем предусмотрены квартиры с дровяными каминами, бассейнами и террасами. Жители дома могут посещать круглосуточный фитнес-клуб, прогуливаться в приватном всесезонном дворе-саду и наслаждаться видом с из окон на храм Христа Спасителя и церковь Илии Пророка. Также жителям предлагается круглосуточный пятизвездочный гостиничный сервис от Службы комфорта Sminex.
МКБ предоставил Sminex-Интеко 8 млрд рублей на строительство клубного дома в лучшей части Остоженки.
« Мы уже приступили к строительству и за первые месяцы продаж продали треть квартир. Уверена, в команде с МКБ мы легко пройдём все строительные этапы — это уже наш второй совместный проект в центре столицы», — рассказала вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex-Интеко Елена Кульбикова.
Вдобавок, дом оборудован подземным паркингом на 41 машино-место, а также парадным лобби для встреч, в котором жители могут провести время за чашечкой кофе. Сам дом прекрасно вписан в антураж Обыденских переулков, Остоженки и Пречистенки благодаря тем же архитектурным решениям.
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